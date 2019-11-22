Мотор Сич вводит новые нормы провоза багажа (инфографика)

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«Мотор Сич» объявила о введение с 25 ноября безбагажного тарифа для внутренних рейсов, которые будут выполняться с 1 декабря 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании на страничке в FACEBOOK.
“Авиакомпания Мотор Сич с 1 декабря 2019 года вводит новые нормы провоза багажа на внутренних рейсах для авиабилетов, приобретенных по тарифам FIXED и LIMITED”, – говорится в сообщении.
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Тариф FIXED: будет предусматривать бесплатный провоз только одного места ручной клади весом до 5 килограмм с размерами, не превышающими 55 см в длину, 40 см в ширину и 20 см в высоту.
Тариф LIMITED: позволит бесплатно перевозить одно место ручной клади весом до 5 кг и одно место зарегистрированного багажа весом до 20 кг.
Стоимость дополнительного багажа:
Для авиабилетов, приобретенных по тарифу FLEX, будут применяться прежние нормы бесплатного провоза багажа и ручной клади: 20 килограмм зарегистрированного багажа и 5 килограмм ручной клади без ограничений по количеству мест.
Когда начнет действовать:
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