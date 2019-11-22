Мотор Сич вводит новые нормы провоза багажа (инфографика)

«Мотор Сич» объявила о введение с 25 ноября безбагажного тарифа для внутренних рейсов, которые будут выполняться с 1 декабря 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании на страничке в FACEBOOK.

“Авиакомпания Мотор Сич с 1 декабря 2019 года вводит новые нормы провоза багажа на внутренних рейсах для авиабилетов, приобретенных по тарифам FIXED и LIMITED”, – говорится в сообщении.

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Тариф FIXED: будет предусматривать бесплатный провоз только одного места ручной клади весом до 5 килограмм с размерами, не превышающими 55 см в длину, 40 см в ширину и 20 см в высоту.

Тариф LIMITED: позволит бесплатно перевозить одно место ручной клади весом до 5 кг и одно место зарегистрированного багажа весом до 20 кг.

Стоимость дополнительного багажа:

весом до 5 кг придется заплатить $15;

весом до 20 кг – $25.

Для авиабилетов, приобретенных по тарифу FLEX, будут применяться прежние нормы бесплатного провоза багажа и ручной клади: 20 килограмм зарегистрированного багажа и 5 килограмм ручной клади без ограничений по количеству мест.

Когда начнет действовать: