Международные туристы предпочитают путешествовать на самолетах

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Почти две трети всех международных туристов мира пользуются авиатранспортом: в прошлом году доля таких путешественников составила 58%.
Об этом в ходе дискуссионного блока “Развитие туризма в Украине. Потенциал и вызовы” сообщил президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга.
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По его информации, всего в прошлом году в мире было зафиксировано 1,4 млрд международных туристов. Из них большинство – 58% – в своих поездках пользовались авиационным транспортом.
Самым популярным направлением уже традиционно стали страны Европы – их посетили 51% международных туристов, то есть около 713 млн человек.
Между тем, страной, которая заработала на туризме больше всех, стали США. Что касается государства, чьи граждане в турпоездках потратили больше всего, им стал Китай.
В Украине статистика посещения туристами не ведётся, однако, согласно данным Госпогранслужбы, в прошлом году нашу страну посетили 14,3 млн иностранцев.
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