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Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)

Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)

Airbus начал летные испытания технологии «умного салона» Connected Experience на борту самолета-лаборатории A350-900.

На воздушное судно установили созданные по новой концепции кресла Recaro, кухню gategroup, систему беспроводного управления шторками иллюминаторов, температурой салона, светом, вызовами бортпроводников, туалетами и оборудованием для показа информационных сообщений в виде визуальных проекций в салоне.

В дальнейшем Airbus намерен добавлять в самолет-лабораторию новые элементы для проведения испытаний по мере их готовности.

Концепция Connected Experience базируется на сборе и предоставлении информации о параметрах, отвечающих за безопасность или обслуживание пассажиров.

Она позволяет предоставлять путешественникам персонализированный сервис, например, адаптированный под конкретного пассажира контент развлекательной системы, однако для этого авиакомпании будут вести сбор информации о предыдущих поисковых запросах, интересах и предпочтениях клиента.


Салон Airbus A350-900 с элементами Connected Experience. Фото: Airbus

Новые кресла будут передавать бортпроводникам информацию о том, где пассажир не вернул спинку в вертикальное положение, не убрал столик или же не пристегнул ремень.

Концепция умной кухни должна облегчить работу персонала, предоставляя информацию о нахождении конкретных порций еды и их количестве в тележках.

Работа системы также предусматривает сбор данных в специальное облачное хранилище на случай, если эта информация потребуется авиакомпаниям для анализа предпочтений пассажиров, выявления определенных тенденций относительно тех или иных маршрутов или же оценки работы салонного оборудования и проведения превентивного обслуживания.

По материалам Avianews.com
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