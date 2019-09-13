Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)

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Airbus начал летные испытания технологии «умного салона» Connected Experience на борту самолета-лаборатории A350-900.
На воздушное судно установили созданные по новой концепции кресла Recaro, кухню gategroup, систему беспроводного управления шторками иллюминаторов, температурой салона, светом, вызовами бортпроводников, туалетами и оборудованием для показа информационных сообщений в виде визуальных проекций в салоне.
В дальнейшем Airbus намерен добавлять в самолет-лабораторию новые элементы для проведения испытаний по мере их готовности.
Концепция Connected Experience базируется на сборе и предоставлении информации о параметрах, отвечающих за безопасность или обслуживание пассажиров.
Она позволяет предоставлять путешественникам персонализированный сервис, например, адаптированный под конкретного пассажира контент развлекательной системы, однако для этого авиакомпании будут вести сбор информации о предыдущих поисковых запросах, интересах и предпочтениях клиента.
Салон Airbus A350-900 с элементами Connected Experience. Фото: Airbus
Новые кресла будут передавать бортпроводникам информацию о том, где пассажир не вернул спинку в вертикальное положение, не убрал столик или же не пристегнул ремень.
Концепция умной кухни должна облегчить работу персонала, предоставляя информацию о нахождении конкретных порций еды и их количестве в тележках.
Работа системы также предусматривает сбор данных в специальное облачное хранилище на случай, если эта информация потребуется авиакомпаниям для анализа предпочтений пассажиров, выявления определенных тенденций относительно тех или иных маршрутов или же оценки работы салонного оборудования и проведения превентивного обслуживания.
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