В Укравтодоре рассказали о планах строительства новых дорог

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Новоназначенный председатель “Укравтодора” Александр Кубраков рассказал о планах строительства новых дорог государственного значения.
Об этом он рассказал в интервью ТСН.uа. Журналист спросил у Кубракова, планируются ли в Украине новые дороги государственного значения.
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“Трасса Днепр-Решетиловка – это новое строительство. Как и любое новое строительство, оно значительно дороже, чем ремонт существующих дорог. Мы его продолжаем, оно в приоритете. И я надеюсь за 2-3 года эта трасса будет полностью завершена. А уже в следующем году мы планируем, что будут открытые участки, по которым поедут транспортные средства. Они заменят собой старую дорогу. И такие участки будут по 30 километров. В Полтавской области она строится в цементобетоне. Я думаю, это большой проект государственного уровня”, – ответил глава ведомства.
Еще одно строительство запланировано в обход Львова.
“Это тоже будет полностью новое строительство. Те проекты, которые уже начались, мы их продолжим. Но опять же, с точки зрения баланса ресурсов, если у нас ограниченное финансирование, мы не можем много проектов полностью нового строительства включать в свои планы. Потому что у нас дорожная сеть изношена”, – пояснил он.
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