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ТОП-областей с наибольшим количеством незарегистрированных земель (инфографика)

ТОП-областей с наибольшим количеством незарегистрированных земель (инфографика)

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опубликовал рейтинг областей с наибольшей долей незарегистрированных сельскохозяйственных земель.

Об этом министр сообщил в FACEBOOK.

В ТОП-5 областей Украины с наибольшим объемом незарегистрированных с/х земель вошли:

  • Николаевская обл. – 409 000 га;
  • Одесская обл. – 282 000 га;
  • Луганская обл. – 270 000 га;
  • Запорожская обл. – 265 000 га;
  • Херсонская обл. – 263 000 га.

Справка Finance.ua:

  • 13 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2178-10 о введении рынка земли.
  • Landlord и «СЕТАМ» составили рейтинг областей с самой дешевой арендой сельскохозяйственных земель.
  • Запуск земли приведет к увеличению стоимости аренды за 1 гектар в среднем по стране с 1700 гривен в 2018 году до 4000 гривен в 2024-м.
По материалам Finance.UA
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