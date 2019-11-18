Польша достраивает установку для защиты от "грязного" газа из РФ

Польша завершает строительство первой в стране установки для осушения газа, опасаясь, что Россия может умышленно испортить качество голубого топлива.

Об этом заявил президент Польской нефтегазовой компании (PGNiG) Петр Возняк в эфире телеканала TVP Info.

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По его словам, Польша готова к возможным преградам с поставками газа из России. Возняк заверил, что в связи с этим в польских хранилищах накоплено примерно 50 миллионов кубометров природного газа, а также завершается строительство установки для осушения газа.

«Польша готовится к подобной ситуации, как в 2016 году, когда россияне пустили воду в газ, сделав его непригодным. В Польше до сих пор не было такой установки, ближайшая такая установка для осушения газа – в Германии”, – сказал Возняк.

Он добавил, что эту инвестицию должны завершить в середине декабря.

Глава PGNiG напомнил, что 1 января 2020 г. завершается договор на транзит газа между Украиной и Россией, что означает прекращение транспортировки голубого топлива по территории Украины. Затем в мае заканчивается договор на транзит по территории Польши, по газопроводу «Ямал-Европа».

Президент PGNiG также заверил, что уже в новом году у компании есть много заказов на приемку сжиженного природного газа (LNG).