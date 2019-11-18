Leo Express получил разрешение на запуск поездов до границы с Украиной

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С 11 декабря текущего года частный автобусный и железнодорожный оператор Leo Express (Чехия) имеет право на обслуживание ж/д маршрута от Праги до Медыки, что на польско-украинской границе.
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Разрешение получено со стороны UTK (Администрация ж/д транспорта Польши) и предусматривает возможность выполнения чешским оператором рейсов четырех пар поездов ежедневно в течение ближайших пяти лет – до 10 декабря 2024 года.
Доступ дан на работу в международном ж/д коридоре Прага – территория Польши – Медыка. В Польше перевозчик получил право останавливать свои поезда в 17 пунктах, среди которых Катовице, Краков, Тарнув, Жешув, Перемышль.
Уточняется, что с декабря 2019 года поезда Leo Express пока не будут осуществлять движение по этому маршруту. Когда это произойдет – неизвестно.
Напомним, что о планах запуска поездов по указанному направлению стало известно еще в начале этого года. Тогда предполагалось, что новый маршрут чешский частный оператор может начать обслуживать в декабре. Тогда же в польском представительстве компании уточнили, что перевозчик не обязуется выполнять четыре рейса в день, но постарается осуществлять их как можно чаще.
Кроме того, в Leo Express заявляли, что видят приоритетом продление маршрута на территорию Украины – до приграничной станции Мостиска во Львовской области. Но для этого частный оператор должен решить вопрос возможности доступа на украинскую ж/д инфраструктуру с УЗ и то, как будет осуществляться пограничный контроль – с Госпогранслужбой.
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