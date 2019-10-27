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Ж/д вокзал в Киеве хотят передать в концессию

Ж/д вокзал в Киеве хотят передать в концессию

Железнодорожный вокзал в Киеве передадут в концессию инвесторам, чтобы увеличить прибыльность.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По его словам, в передачи вокзала в концессию будет задействована система Prozorro.

“У нас на центральном железнодорожном вокзале в Киеве арендные метры точно сдаются не по рыночной стоимости, поэтому это все будет перезапущено через систему Prozorro. Вообще непонятно, как получается так, что вокзал показал два миллиона долларов убытков за прошлый год, при том, что там невероятный пассажирский трафик и рядом McDonalds, который входит в топ-5 самых прибыльных в мире. То есть для McDonalds этот трафик дает прибыль, а для вокзала – убытки”, – заявил Криклий.

Министр инфраструктуры также сообщил, что потенциальные инвесторы должны делать в вокзалах торгово-развлекательные объекты и несколькоуровневые паркинги.

“Именно поэтому мы будем рассматривать возможность передачи таких крупных железнодорожных проектов в концессию, находить инвесторов. И пусть они делают там интермодальные сообщения, чтобы пассажирам было лучше переходить из зоны в зону, несколькоуровневые паркинги и строят торгово-развлекательные объекты”, – сказал Криклий.

По материалам РБК-Украина
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