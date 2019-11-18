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В НБУ назвали главных нарушителей банковских нормативов

В НБУ назвали главных нарушителей банковских нормативов

По состоянию на 1 ноября норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; не более 25%) нарушили семь украинских финучреждений.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

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Среди этих банков — Мегабанк (114,39%), Банк инвестиций и сбережений (100, 34%), Первый инвестиционный банк (77,37%), ПУМБ (41,44%), Юнекс банк (36,39%), Мотор-банк (35,21%), Поликомбанк (30,61%).

Кроме того, на 1 ноября четыре банка нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (H7, также не должен превышать 25%): Индустриалбанк (50,32%), Проминвестбанк (37,4%), Мисто Банк (36,45 ), Укрэксимбанк (27,94).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1; должно быть не более 5%) нарушали ПриватБанк (238,4%), Ощадбанк (161,9%), Проминвестбанк (77,1%), Индустриалбанк (17,43%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2, тоже не должен превышать 5%) нарушал Проминвестбанк (53,85%).

По материалам Finbalance
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