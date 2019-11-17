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Кабмин назначил независимых членов наблюдательных советов двух госбанков

Кабмин назначил независимых членов наблюдательных советов двух госбанков

Кабинет министров Украины назначил независимых членов наблюдательного совета АО “Государственный сберегательный банк Украины”, а также независимого члена наблюдательного совета АО “Государственный экспортно-импортный банк Украины”.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“Согласно решению правительства, в состав наблюдательного совета АО “Ощадбанк” вошли: Янне Харьюнпаа, Хуан Энрике Перес Калоти, Игорь Митюков – в качестве независимых членов. Независимым членом наблюдательного совета АО “Укрэксимбанк” назначен Ласло Урбана”, – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что целью реформы корпоративного управления государственных банков является создание независимых наблюдательных советов, свободных от политического влияния в соответствии с лучшими международными практиками. Назначение членов наблюдательного совета Ощадбанка и Укрэксимбанка обеспечит надлежащее функционирование наблюдательного совета этих государственных банков, способствовать их эффективному управлению, выполнению стратегии развития, защиты прав вкладчиков, кредиторов и государства как акционера.

Напомним, 29 сентября правительство прекратило полномочия отдельных членов наблюдательных советов АО “Ощадбанк” и АО “Укрэксимбанк”. Решение принято в соответствии с требованиями Закона Украины «О банках и банковской деятельности» на основании несогласования указанных членов наблюдательных советов государственных банков Национальным банком Украины.

Конкурсная комиссия определила новых претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов банков из числа кандидатов, отобранных компаниями по подбору персонала и в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабмина от 27 марта 2019 года № 267.

Конкурс состоялся при участии представителей международных финансовых организаций (Всемирного банка, МВФ, ЕБРР, IFC).

Наблюдательный совет государственного банка состоит из девяти членов, из которых шесть членов являются независимыми, а три члена – представители государства пропорционально от Президента, Кабинета министров и Верховной Рады Украины. Срок полномочий членов наблюдательного совета составляет три года.

По материалам УКРИНФОРМ
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