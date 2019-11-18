К 2028 году доля умных счетчиков электричества достигнет 60%

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Аналитики Navigant Research ожидают, что доля умных счетчиков электричества, которая сейчас составляет 41,2%, к 2028 году вплотную приблизится к 60%.
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Умные счетчики стали одним из наиболее показательных примеров развертывания современных сетей связи поверх электросетей. Каждый такой счетчик выступает как точкой сбора данных, так и узлом связи, обеспечивая большую отдачу от инвестиций в коммунальное хозяйство при максимизации выгод, предоставляемых коммунальным предприятиям и их клиентам.
«Умные счетчики имеют самые высокие показатели развертывания среди всех технологий интеллектуальных сетей, и глобальный рынок, хотя и немного замедляется, продолжает расширяться», — такую точку зрения высказал Майкл Хартнак (Michael Hartnac), аналитик-исследователь Navigant Research.
По его словам, из всех регионов Ближний Восток и Африка демонстрируют наибольший потенциал роста в развертывании интеллектуальных счетчиков, в то время как Азиатско-Тихоокеанский регион обеспечивает наибольшую часть общего мирового дохода от интеллектуальных счетчиков.
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