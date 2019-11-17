"Нафтогаз" обяжут зафиксировать цену газа до конца отопительного сезона

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Кабинет министров совместно с НАК “Нафтогаз Украины” разрабатывает решение, согласно которому с 1 января 2020 года гражданам предложат определенную страховую цену на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона.
Об этом в интервью 24 каналу сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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Как отметил министр, это так называемый рыночный инструмент под названием “контракты на будущее”.
“Почему это так важно? Потому что население не должно 31 декабря иметь одну цену, а с 1 января – другую, в два-три раза больше. Это совершенно неправильно и непонятно. Поэтому правительство сейчас делает эти важные шаги для того, чтобы сбалансировать стоимость газа”, – сказал он.
По его словам, потребитель сможет отказаться от такой застрахованной цены на газ. “А такой отказ может нести как положительный, так и отрицательный результат”, – добавил он.
Оржель также сообщил, что сегодня страховую цену оценивает в пределах 7 тыс. грн за 1 тыс. кубометров с НДС.
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