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"Нафтогаз" обяжут зафиксировать цену газа до конца отопительного сезона

"Нафтогаз" обяжут зафиксировать цену газа до конца отопительного сезона

Кабинет министров совместно с НАК “Нафтогаз Украины” разрабатывает решение, согласно которому с 1 января 2020 года гражданам предложат определенную страховую цену на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона.

Об этом в интервью 24 каналу сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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Как отметил министр, это так называемый рыночный инструмент под названием “контракты на будущее”.

“Почему это так важно? Потому что население не должно 31 декабря иметь одну цену, а с 1 января – другую, в два-три раза больше. Это совершенно неправильно и непонятно. Поэтому правительство сейчас делает эти важные шаги для того, чтобы сбалансировать стоимость газа”, – сказал он.

По его словам, потребитель сможет отказаться от такой застрахованной цены на газ. “А такой отказ может нести как положительный, так и отрицательный результат”, – добавил он.

Оржель также сообщил, что сегодня страховую цену оценивает в пределах 7 тыс. грн за 1 тыс. кубометров с НДС.

По материалам РБК-Украина
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