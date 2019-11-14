Проминвестбанк прекращает работу интернет-банкинга

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Проминвестбанк, принадлежащий российскому государственному Внешэкономбанку, с 10 декабря прекращает дистанционное обслуживание клиентов через интернет-банкинг.
Об этом говорится в сообщении на сайте финучреждения.
«Возможность пользоваться системой дистанционного обслуживания Проминвестбанка (в том числе мобильным банкингом) начиная с 10 декабря 2019 будет прекращена», – говорится в сообщении.
Напомним, что Проминвестанк также постепенно сворачивает работу с физическими лицами и останавливает обслуживание платежных карт MasterCard. Обслуживание компаний и предпринимателей продолжится.
Проминвестбанк также будет повторно выставлен на торги. Его акции взыскали структуры украинского олигарха Игоря Коломойского по делу о захвате Россией крымских активов.
Верховный Суд 6 ноября оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа, которым был отменен запрет Государственной исполнительной службе осуществлять любые действия по продаже 99,77% акций Проминвестбанка.
Таким образом, Верховный Суд отказался удовлетворить кассационные жалобы российской государственной корпорации развития «ВЕБ.РФ» и ее украинской «дочки» – Проминвестбанка.
Запрет на продажу акций банка вводился постановлением Печерского райсуда Киева от 24 июля 2019 по требованию ВЕБ.РФ в рамках обеспечения его иска о снятии ареста с 99,77% акций Проминвестбанка.
В Национальном банке предполагают, что Проминвестбанк в 2020 году может быть выведен с украинского рынка.
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