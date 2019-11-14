0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 155 0

Проминвестбанк прекращает работу интернет-банкинга

Проминвестбанк прекращает работу интернет-банкинга

Проминвестбанк, принадлежащий российскому государственному Внешэкономбанку, с 10 декабря прекращает дистанционное обслуживание клиентов через интернет-банкинг.

Об этом говорится в сообщении на сайте финучреждения.

«Возможность пользоваться системой дистанционного обслуживания Проминвестбанка (в том числе мобильным банкингом) начиная с 10 декабря 2019 будет прекращена», – говорится в сообщении.

Напомним, что Проминвестанк также постепенно сворачивает работу с физическими лицами и останавливает обслуживание платежных карт MasterCard. Обслуживание компаний и предпринимателей продолжится.

Проминвестбанк также будет повторно выставлен на торги. Его акции взыскали структуры украинского олигарха Игоря Коломойского по делу о захвате Россией крымских активов.

Верховный Суд 6 ноября оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа, которым был отменен запрет Государственной исполнительной службе осуществлять любые действия по продаже 99,77% акций Проминвестбанка.

Таким образом, Верховный Суд отказался удовлетворить кассационные жалобы российской государственной корпорации развития «ВЕБ.РФ» и ее украинской «дочки» – Проминвестбанка.

Запрет на продажу акций банка вводился постановлением Печерского райсуда Киева от 24 июля 2019 по требованию ВЕБ.РФ в рамках обеспечения его иска о снятии ареста с 99,77% акций Проминвестбанка.

В Национальном банке предполагают, что Проминвестбанк в 2020 году может быть выведен с украинского рынка.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Проминвестбанк
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.