Проминвестбанк прекращает работу интернет-банкинга

Проминвестбанк, принадлежащий российскому государственному Внешэкономбанку, с 10 декабря прекращает дистанционное обслуживание клиентов через интернет-банкинг.

Об этом говорится в сообщении на сайте финучреждения.

«Возможность пользоваться системой дистанционного обслуживания Проминвестбанка (в том числе мобильным банкингом) начиная с 10 декабря 2019 будет прекращена», – говорится в сообщении.

Напомним, что Проминвестанк также постепенно сворачивает работу с физическими лицами и останавливает обслуживание платежных карт MasterCard. Обслуживание компаний и предпринимателей продолжится.

Проминвестбанк также будет повторно выставлен на торги. Его акции взыскали структуры украинского олигарха Игоря Коломойского по делу о захвате Россией крымских активов.

Верховный Суд 6 ноября оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа, которым был отменен запрет Государственной исполнительной службе осуществлять любые действия по продаже 99,77% акций Проминвестбанка.

Таким образом, Верховный Суд отказался удовлетворить кассационные жалобы российской государственной корпорации развития «ВЕБ.РФ» и ее украинской «дочки» – Проминвестбанка.

Запрет на продажу акций банка вводился постановлением Печерского райсуда Киева от 24 июля 2019 по требованию ВЕБ.РФ в рамках обеспечения его иска о снятии ареста с 99,77% акций Проминвестбанка.

В Национальном банке предполагают, что Проминвестбанк в 2020 году может быть выведен с украинского рынка.