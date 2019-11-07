Верховный Суд разрешил принудительную продажу "Проминвестбанка"

Верховный суд 6 ноября этого года отказался удовлетворить кассационные жалобы российской госкорпорации ВЭБ.РФ и «Проминвестбанка» (ПИБ) о возобновлении запрета на продажу акций банка. Об этом говорится в постановлении Верховного суда по делу (757/36346/19-ц).

Так, суд оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа 2019 года, которым – по требованию ООО «Телерадиокомпания «Жиса», связанного с Игорем Коломойским, был отменен запрет Государственной исполнительной службе совершать любые действия по продаже 99,77% акций «Проминвестбанка».

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, окончательно и обжалованию не подлежит.

Ранее сообщалось, что «Проминвестбанк» инициировал уголовное дело, чтобы остановить принудительную продажу 99,77% своих акций на бирже.

Хозяйственный суд Киева оставил «без движения» исковое заявление ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») в АО «Фондовая биржа ПФТС» «о признании противоправным и прекращении проведения аукциона».

Ранее Mind писал, что 6 августа 2019 г. Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство государственного исполнителя и компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами.

28 августа планировался аукцион по продаже 99,77% акций «Проминвестбанка» на фондовой бирже ПФТС с начальной ценой 532 млн грн.

Также сообщалось, что в июне ВЭБ сообщил, что подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине из-за нарушения им положений межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с РФ 1998 года. Российская сторона заявляет, что с 2008 года инвестировала в развитие своей “дочки” около $2,7 млрд.

В июле стало известно, что государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций ПИБа. Стартовая цена пакета – 532,099 млн грн (около $20,9 млн). Российский ВЭБ владеет 99,7% акций «Проминвестбанка».

Ранее сообщалось, что Российский банк ВЭБ.РФ сумел добиться судебного запрета на принудительную продажу его украинской «дочки», однако не уверен, что власть Украины выполнит решение суда.