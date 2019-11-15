Volvo показала в деле прототип беспилотного электробуса (видео)

Шведская компания Volvo и французское транспортное предприятие Keolis представили прототип 12-метрового электробуса, способного перемещаться в пределах депо и станций обслуживания без водителя.

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Компания уже проводила испытания беспилотных автобусов прежде, но этот тест — один из первых, которые состоялись в реальных условиях на территории настоящего автопарка в Гетеборге.

В его рамках работник предприятия по нажатию кнопки дал команду электробусу заехать на СТО, посетить автомойку, зарядиться, подъехав под автоматическую зарядную станцию, после чего заехать в парковочный лот. Затем автобусу предстояло подобрать условного водителя в точке сбора — им выступали журналисты, пришедшие посмотреть на демонстрационные испытания, — и сделать пару кругов по территории депо. За передвижением транспортного средства все это время следил удаленный оператор.

О сроках начала серийного оснащения такой технологией выпускаемых электробусов ни Volvo, ни Keolis пока не сообщают, однако уточняют, что это произойдет уже относительно скоро.