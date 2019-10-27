Анонсирован первый беспилотный дом на колесах (видео)

Авторитетная компания по изготовлению домов на колесах Erwin Hymer Group презентовала первый беспилотный кемпер.

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Концепт беспилотного дома на колесах получил название Galileo. Кемпер будет не только беспилотным, но электрическим и модульным.

У дома будут шасси с электрическим мотором и плоским днищем. На него можно будет “надеть” корпус дома, или эксплуатировать шасси отдельно, сдавать их в аренду и т.д.

Разработчики кемпера подчеркивают, что интерьер такого дома на колесах можно будет создавать, как в любом другом помещении.