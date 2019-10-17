Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)

Компания Apple около года назад приобрела стартап Drive.avi и приступила к разработке беспилотного автомобиля. Сейчас же постоянный партнер Quanta Computer начала поставки оборудования для будущих автономных авто.

О том, что компания Apple занимается разработкой собственного автономного автомобиля, говорят уже на протяжении нескольких лет. Однако сам производитель предпочитает отмалчиваться, сообщает IB Times.

Согласно отчету тайванской компании Quanta Computer, которая является постоянным партнером Apple, она начала поставки «некоторого оборудования для беспилотников технологического гиганта из Купертино». Данное оборудование было протестировано на собственном автономном автомобиле компании.

При этом известный аналитик TFI Минг-Чи Куо сказал, что к 2025 году появится первый электромобиль Apple. Что же касается автономности, то компания займется только выпуском систем для беспилотников, а не самими авто. Такой вывод был сделан на основе патента, который зарегистрировала компания Apple. Она пытается разработать радиолокационную систему, которая была бы доступной, небольшой и легкой и могла бы использоваться на автомобилях с меньшим влиянием на их общий дизайн.

Apple работает с Quanta с 2015 года в качестве основного сборщика Apple Watch. Однако в 2020 году она намерена прекратить сборку из-за отсутствия прибыли.