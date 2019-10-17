0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 1 0

Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)

Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)

Компания Apple около года назад приобрела стартап Drive.avi и приступила к разработке беспилотного автомобиля. Сейчас же постоянный партнер Quanta Computer начала поставки оборудования для будущих автономных авто.

О том, что компания Apple занимается разработкой собственного автономного автомобиля, говорят уже на протяжении нескольких лет. Однако сам производитель предпочитает отмалчиваться, сообщает IB Times.

Согласно отчету тайванской компании Quanta Computer, которая является постоянным партнером Apple, она начала поставки «некоторого оборудования для беспилотников технологического гиганта из Купертино». Данное оборудование было протестировано на собственном автономном автомобиле компании.

При этом известный аналитик TFI Минг-Чи Куо сказал, что к 2025 году появится первый электромобиль Apple. Что же касается автономности, то компания займется только выпуском систем для беспилотников, а не самими авто. Такой вывод был сделан на основе патента, который зарегистрировала компания Apple. Она пытается разработать радиолокационную систему, которая была бы доступной, небольшой и легкой и могла бы использоваться на автомобилях с меньшим влиянием на их общий дизайн.

Apple работает с Quanta с 2015 года в качестве основного сборщика Apple Watch. Однако в 2020 году она намерена прекратить сборку из-за отсутствия прибыли.

По материалам Информатор Деньги
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.