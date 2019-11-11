Buta Airways открыл продажу билетов на летний период по $30

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Лоу-кост брэнд Buta Airways открыл продажу билетов по $30 в одну сторону на рейсы Харьков-Баку и Одесса-Баку, которые будут выполняться в рамках летнего расписания полетов 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Период летнего расписания. С 29 марта 2020 года до 25 октября 2020 года.
Расписание рейсов. Рейсы Харьков-Баку и Баку-Харьков будут осуществляться по вторникам и пятницам. Рейсы Одесса-Баку и Баку-Одесса – по четвергам и воскресеньям.
Что входит в билеты Buta Airways за $30:
Большая ручная кладь с весом до 10 кг и габаритами до 55х35х20 см перевозится за плату — $30 за перелет.
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