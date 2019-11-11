Buta Airways открыл продажу билетов на летний период по $30

Лоу-кост брэнд Buta Airways открыл продажу билетов по $30 в одну сторону на рейсы Харьков-Баку и Одесса-Баку, которые будут выполняться в рамках летнего расписания полетов 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Период летнего расписания. С 29 марта 2020 года до 25 октября 2020 года.

Расписание рейсов. Рейсы Харьков-Баку и Баку-Харьков будут осуществляться по вторникам и пятницам. Рейсы Одесса-Баку и Баку-Одесса – по четвергам и воскресеньям.

Что входит в билеты Buta Airways за $30:

женская ручная сумка или мужской портфель, либо сумка для фото/видео камеры или портативного компьютера, размеры которых не превышают 30×35×10 см;

верхняя одежда, пальто или плащ, костюм в портпледе;

детское питание и детская дорожная колыбель, легкая детская складная коляска (перевозится в багажном отсеке самолета), которые могут быть необходимы во время полета с детьми;

зонт, а также определенное количество материалов для чтения во время полета.

Большая ручная кладь с весом до 10 кг и габаритами до 55х35х20 см перевозится за плату — $30 за перелет.