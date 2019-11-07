«Мотор Сич» прекратила полеты из аэропортов Львова и Одессы

Чтобы оптимизировать работу, «Мотор Сич» приняла решение сосредоточить деятельность в одном базовом аэропорту – в Запорожье.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в FACEBOOK.

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«Мы вынуждены сообщить о том, что с целью оптимизации работы авиакомпании, нами принято решение о сосредоточении деятельности в одном базовом аэропорту – «Международном Аэропорту Запорожье», – говорится в сообщении компании.

В зимний период 2019/2020 года авиакомпания Мотор Сич будет выполнять регулярные рейсы только по маршрутам Запорожье – Киев и Запорожье – Минск.

Запорожье – Киев: рейсы будут выполняться дважды в день по будням и по одному рейсу в день в выходные. Самолеты прибывают в «Международный аэропорт Киев» (Жуляны).

Вылеты из Запорожья по будням в 07:20 и 17:50. Обратные вылеты из Киева – по будням в 10:50 и 20:00.

По субботам рейсы будут вылетать из Запорожья в 08:30, по воскресеньям – в 17:50. Обратные рейсы будут вылетать из Киева в 20:30.

Запорожье – Минск – рейсы будут выполняться 4 раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Вылет из Запорожья в будние дни в 06:45, а по воскресеньям – в 07:45.

Обратные рейсы из Минска будут вылетать в 15:00.

Авиабилеты можно купить на сайте компании .