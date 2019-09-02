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На содержание Мотор Сич требуется 12 млрд в год

На содержание Мотор Сич требуется 12 млрд в год

Украинское предприятие АО “Мотор Сич” не сможет продолжать свое существование, ориентируясь на внутренний рынок.

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По данным информационного проекта # FLY9999, посвященного украинской авиации, на содержание предприятия необходимо ежегодно не менее 12 млрд грн. У государства нет возможности для обеспечения финансирования заказов на такую ​​сумму.

“Мотор Сич” могут спасти только поставки украинских двигателей, самолетов на международные рынки.

Сейчас предприятие находится в шаге от продажи 50% акций китайскому холдингу. Возможный покупатель уже взял на себя обязательство сохранить рабочие места и зарплаты, а также обеспечить завод заказами на достаточном для его развития уровне.

В соглашения есть два препятствия: первое – это разрешение Антимонопольного комитета Украины, который сейчас изучает детали продажи “Мотор Сич”. Второе – позиция США. Недавно советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон специально прилетел в Украину, чтобы убедить власти Украины отказаться от идеи продажи 50% Китаю.

По материалам Факти
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