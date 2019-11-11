Президент отреагировал на принятие законопроекта о рынке земли

Президент Владимир Зеленский поблагодарил за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Как он отметил, депутаты таким образом “отменили действительно экономическое рабство”.

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“Хочу поблагодарить каждого нашего депутата от “Слуги народа”. Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы отменили действительно экономическое рабство”, – сказал он.

Зеленский считает, что с принятием этого закона “каждый украинец станет владельцем своей земли”.

Вчера законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения под номером 2178-10 поддержали 240 депутатов, проголосовали против 52 депутата, воздержались 57 депутатов. Таким образом, законопроект был принят за основу. В частности, из фракции “Слуга народа” открытие рынка земли поддержали 227 депутатов.

В тот же день под Радой протестовали несколько сотен человек с требованием не открывать рынок земли.

Также в Раде большинство политических сил, кроме “Слуги народа”, отказывались голосовать и заблокировали трибуну для выступлений.