Украинцы обходят запрет на продажу земли 12 способами

В Украине сформировался теневой рынок земли сельскохозяйственного назначения, на котором участки фактически продаются, несмотря на мораторий.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

“Теневой рынок существует. И один из постулатов земельной реформы – этот рынок легализовать. Мы видим, что по схемам уже отчуждено около 1,5 млн га земель через договоры аренды, наследство, мену – всего вообще есть 12 юридических механизмов обхода моратория”, – сказал он.

При таких схемах, по словам Высоцкого, фермеры-арендаторы находятся под угрозой. Дело в том, что землевладелец может заключить параллельный договор аренды или мены с третьим лицом.

Мошенникам несложно уговорить владельцев земельных паев на сделку, особенно если речь идет о малообеспеченных сельских пенсионерах, отмечает замминистра. В то же время в случае снятия моратория действующие арендаторы получат право приоритетного выкупа участка у его хозяина.

“Существующая ситуация порождает рейдерство. Фермеры приходят собирать урожай, а земля уже не у них. Вы же не пойдете судиться с 80-летней бабушкой. А если пойдете, результат будет очевидным”, – объяснил Высоцкий.

Справка Finance.ua:

Сегодня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 2178-10 о введении рынка земли.

Кто сможет покупать землю:

граждане Украины;

юридические лица Украины;

территориальные общины;

государство;