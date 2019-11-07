0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 30 0

Законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов приняли в первом чтении

Законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов приняли в первом чтении

12 ноября депутаты в первом чтении проголосовали за проект закона №2051-1, который ограничивает использование пластиковых пакетов.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Что это значит:

  • с 1 января 2022 года запрещено распространять пластиковые пакеты в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм;
  • ограничение не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхлегкие пластиковые пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), предназначенные для упаковки рыбы, мягкие мяса, сыпучих продуктов, льда;
  • будет запрещено обращение оксоразлагаемых пластиковых пакетов;
  • установлена обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов на соответствие стандартам ГОСТ;
  • за нарушение норм закона будет установлена ​​ответственность.

Читайте также: В Британии супермаркеты обяжут брать плату за одноразовые пакеты

“Установление запрета на распространение обычных пластиковых пакетов, кроме чрезвычайно положительного влияния на состояние окружающей среды, будет стимулировать спрос на производство биоразлагаемых пакетов, удешевит их для конечного потребителя”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.