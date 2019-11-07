Законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов приняли в первом чтении

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12 ноября депутаты в первом чтении проголосовали за проект закона №2051-1, который ограничивает использование пластиковых пакетов.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Что это значит:
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“Установление запрета на распространение обычных пластиковых пакетов, кроме чрезвычайно положительного влияния на состояние окружающей среды, будет стимулировать спрос на производство биоразлагаемых пакетов, удешевит их для конечного потребителя”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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