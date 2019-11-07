Законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов приняли в первом чтении

12 ноября депутаты в первом чтении проголосовали за проект закона №2051-1, который ограничивает использование пластиковых пакетов.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Что это значит:

с 1 января 2022 года запрещено распространять пластиковые пакеты в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм;

ограничение не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхлегкие пластиковые пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), предназначенные для упаковки рыбы, мягкие мяса, сыпучих продуктов, льда;

будет запрещено обращение оксоразлагаемых пластиковых пакетов;

установлена обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов на соответствие стандартам ГОСТ ;

за нарушение норм закона будет установлена ​​ответственность.

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“Установление запрета на распространение обычных пластиковых пакетов, кроме чрезвычайно положительного влияния на состояние окружающей среды, будет стимулировать спрос на производство биоразлагаемых пакетов, удешевит их для конечного потребителя”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.