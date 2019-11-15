Cамый мощный автомобиль в мире запустили в серию (фото)

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Японская инжиниринговая компания Aspark представила окончательную версию электрического гиперкара Owl.
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Разработчики называют новинку самым мощным и динамичным серийным автомобилем в мире.
Инженеры Aspark работали над проектом около семи лет. В основе автомобиля, масса которого составила 1460 кг, лежит трубчатый каркас и кузовные панели из композитных материалов. Owl оснащен четырьмя электрическими моторами, в сумме развивающими 2040 лошадиных сил. К примеру, агрегаты нового гиперкара Lotus — Evija — выдают на 40 л. с. меньше.
Aspark Owl способен ускоряться до первой «сотни» за 1,9 с, что делает его одной из самых быстрых серийных машин в мире. Для сравнения: Bugatti Chiron разгоняется с места до 100 км/ч за 2,5 секунды. Максимальная скорость Owl составляет около 300 км в час.
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