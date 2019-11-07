В Германии назвали пятерку лучших новых авто 2020 года

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Германские эксперты определили пять лучших автомобилей по итогам конкурса “Автомобиль года-2020”.
Об этом сообщает портал auto.ria.
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Лучшие авто выбирало жюри среди тех, которые появились на местном рынке в текущем году со стартовой ценой менее 100 тыс. евро, чтобы исключить эксклюзивные модели. Эксперты выбирали из 35 моделей машин, впоследствии список сократился до пяти штук, среди которых был определен и абсолютный победитель.
Пятеркой немецкого рейтинга “Автомобиль года-2020” названы:
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