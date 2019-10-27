Украинцы стали чаще покупать растаможенные авто с пробегом

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В октябре украинцы зарегистрировали 27 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это число увеличилось в 2,3 раза.
Об этом сообщает Укравтопром.
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Это максимальный результат, не считая первые три месяца года, когда по льготным ставкам активно легализировались авто на «еврономерах».
Самые популярые подержанные растаможенные авто:
Всего с января по октябрь в Украине было зарегистрировано 349 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что более чем в 4 раза выше показателя 2018 года.
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