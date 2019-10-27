В Украине вырос спрос на новые коммерческие автомобили

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В октябре рынок новых коммерческих автомобилей увеличился на 2,4% и включал 1131 зарегистрированную машину.
Об этом сообщает Укравтопром.
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Топ-5 на рынке новых коммерческих авто:
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