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В Украине вырос спрос на новые коммерческие автомобили

В Украине вырос спрос на новые коммерческие автомобили

В октябре рынок новых коммерческих автомобилей увеличился на 2,4% и включал 1131 зарегистрированную машину.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Топ-5 на рынке новых коммерческих авто:

  • самыми популярными в прошлом месяце стали авто французской марки Renault: по сравнению с 2018 годом ее продажи увеличились на 55% и составляют 253 шт.;
  • второе место в рейтинге марок занял Fiat – 133 новых машин, что на 10% больше, чем годом ранее;
  • на третьем месте Peugeot с результатом 90 зарегистрированных автомобилей, что в 2 раза больше, чем в октябре 2018 году;

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  • четвертую позицию занял белорусский МАЗ – 84 шт. (+15%);
  • на пятом месте в рынке новых коммерческих авто – MAN, в зачете которого 78 украинских регистрационных номеров и 30%-й рост к прошлогоднему октябрю.
По материалам Finance.UA
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