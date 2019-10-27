Украинцы на четверть увеличили спрос на новые легковые авто

В прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали почти 9 тыс. новых легковых авто.

Спрос по сравнению с прошлым годом вырос почти на четверть.

Об этом сообщает Укравтопром.

Самая популярная марка на рынке – RENAULT. В течение прошлого месяца 1834 автомобиля этой французской марки пополнили украинский автопарк. Таким образом, свой результат годичной давности RENAULT улучшила в 2,3 раза.

Второе место – TOYOTA , автомобили которой в октябре выбрали 1233 автомобилиста. TOYOTA продемонстрировала положительную динамику, увеличившись на 37%.

Третье место – KIA , в активе которой 833 регистрации.

На четвертом месте – VOLKSWAGEN , увеличил октябрьскую реализацию до 604 шт.

Пятая позиция – SKODA , результат которой – 537 авто, что на 2 шт. меньше, чем годом ранее.

В десятку самых популярных марок месяца вошли: NISSAN – 472 шт. (-22%); HYUNDAI – 463 шт. (+10%) PEUGEOT – 232 шт. (+40%); MAZDA – 218 шт. (-17%); FORD – 204 шт. (-34%).

Бестселлером месяца стал автомобиль RENAULT Logan с показателем 701 регистрация.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.