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Украинцы на четверть увеличили спрос на новые легковые авто

Украинцы на четверть увеличили спрос на новые легковые авто

В прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали почти 9 тыс. новых легковых авто.

Спрос по сравнению с прошлым годом вырос почти на четверть.

Об этом сообщает Укравтопром.

Самая популярная марка на рынкеRENAULT. В течение прошлого месяца 1834 автомобиля этой французской марки пополнили украинский автопарк. Таким образом, свой результат годичной давности RENAULT улучшила в 2,3 раза.

  • Второе местоTOYOTA, автомобили которой в октябре выбрали 1233 автомобилиста. TOYOTA продемонстрировала положительную динамику, увеличившись на 37%.
  • Третье местоKIA, в активе которой 833 регистрации.
  • На четвертом местеVOLKSWAGEN, увеличил октябрьскую реализацию до 604 шт.
  • Пятая позицияSKODA, результат которой – 537 авто, что на 2 шт. меньше, чем годом ранее.

В десятку самых популярных марок месяца вошли: NISSAN – 472 шт. (-22%); HYUNDAI – 463 шт. (+10%) PEUGEOT – 232 шт. (+40%); MAZDA – 218 шт. (-17%); FORD – 204 шт. (-34%).

Бестселлером месяца стал автомобиль RENAULT Logan с показателем 701 регистрация.

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По материалам Finance.UA
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