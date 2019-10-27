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"Слуга народа" планирует удешевить растаможку "еврономеров"

"Слуга народа" планирует удешевить растаможку "еврономеров"

“Слуга народа” предлагает упростить условия ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, снизив ставки акцизного налога.

Об этом говорится в проекте закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведении условий налогообложения к общему режиму акцизных сборов Европейского Союза”.

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Цель законопроекта – создать правовые предпосылки для растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, ввезенных ранее на таможенную территорию Украины.

Что предлагают:

  • временно в течение 180 календарных дней со дня вступления в силу, не учитывать возрастной коэффициент в формуле, по которой определяются ставки акцизного налога для транспортных средств, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств;
  • предлагается на постоянной основе приостановить действие нормы, предусматривающей применение коэффициентов к ставкам акцизного налога:
  • для транспортных средств, которые были в эксплуатации от 5 до 8 лет, – коэффициента 40,
  • для автомобилей, которые были в эксплуатации *более 8 лет , – коэффициента 50.
  • предлагается исключить транспортные средства из перечня подакцизных товаров с 2021 года.

На кого будут распространяться нормы – на транспортные средства, ввезенные на таможенную территорию Украины до вступления в силу этого закона.

Справка Finance.ua:

  • Ранее в “АвтоЕвроСиле” сообщали, что в Украине могут принять закон, который предусматривает растаможку авто в размере 35% от его стоимости с учетом всех налогов.
По материалам Finance.UA
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