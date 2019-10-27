"Слуга народа" планирует удешевить растаможку "еврономеров"

“Слуга народа” предлагает упростить условия ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, снизив ставки акцизного налога.

Об этом говорится в проекте закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведении условий налогообложения к общему режиму акцизных сборов Европейского Союза”.

Цель законопроекта – создать правовые предпосылки для растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, ввезенных ранее на таможенную территорию Украины.

Что предлагают:

временно в течение 180 календарных дней со дня вступления в силу, не учитывать возрастной коэффициент в формуле, по которой определяются ставки акцизного налога для транспортных средств, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств;

предлагается на постоянной основе приостановить действие нормы, предусматривающей применение коэффициентов к ставкам акцизного налога:

для транспортных средств, которые были в эксплуатации от 5 до 8 лет, – коэффициента 40,

для автомобилей, которые были в эксплуатации *более 8 лет , – коэффициента 50.

предлагается исключить транспортные средства из перечня подакцизных товаров с 2021 года.

На кого будут распространяться нормы – на транспортные средства, ввезенные на таможенную территорию Украины до вступления в силу этого закона.

Справка Finance.ua: