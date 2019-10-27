"Государство_в_смартфоне": в Украине запустили онлайн-калькулятор при растаможивании авто

Калькулятор ориентировочной таможенной стоимости и платежей при оформлении автомобилей запущен в тестовом режиме.

Об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

Что определяет сервис – данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы. За основу взята реальная информация по миллиону машин более 2300 моделей. Калькулятор работает по адресу .

“Это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, ее почистили вручную от ошибок и опечаток”, – написал он.

Нефедов привел пример расчета стоимости автомобилей: «Форд Фокус 2.0 2012 г. выпуска в 2013 году стоил одни деньги, а сейчас – совсем другие. Машина по параметрам не изменилась, но брать цифры за 2013-й и применять на 4.11.2019 нельзя. Поэтому берем оформления за относительно недавний промежуток времени, за который обесценение не столь существенно”.

Справка Finance.ua:

“Слуга народа” планирует удешевить растаможку “еврономеров”. Предлагается упростить условия ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, снизив ставки акцизного налога.