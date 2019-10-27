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"Государство_в_смартфоне": в Украине запустили онлайн-калькулятор при растаможивании авто

"Государство_в_смартфоне": в Украине запустили онлайн-калькулятор при растаможивании авто

Калькулятор ориентировочной таможенной стоимости и платежей при оформлении автомобилей запущен в тестовом режиме.

Об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

Что определяет сервис – данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы. За основу взята реальная информация по миллиону машин более 2300 моделей. Калькулятор работает по адресу.

“Это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, ее почистили вручную от ошибок и опечаток”, – написал он.

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Нефедов привел пример расчета стоимости автомобилей: «Форд Фокус 2.0 2012 г. выпуска в 2013 году стоил одни деньги, а сейчас – совсем другие. Машина по параметрам не изменилась, но брать цифры за 2013-й и применять на 4.11.2019 нельзя. Поэтому берем оформления за относительно недавний промежуток времени, за который обесценение не столь существенно”.

Справка Finance.ua:

  • “Слуга народа” планирует удешевить растаможку “еврономеров”. Предлагается упростить условия ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, снизив ставки акцизного налога.
  • Предлагают временно в течение 180 календарных дней со дня вступления в силу, не учитывать возрастной коэффициент в формуле, по которой определяются ставки акцизного налога для транспортных средств, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств.
По материалам Finance.UA
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