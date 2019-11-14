Apple Watch Series 6 получат улучшенную производительность и водозащиту (схема)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Азиатский аналитик Мин-Чи Куо рассказал первые подробности об умных часах следующего поколения Apple Watch 6.
Читайте также: Apple разместила зеленые облигации на 2 миллиарда евро
Патент компании продемонстрировал, что одна из будущих моделей может получить датчик Touch ID в экране и антенны в ремешке.
По данным аналитика, часы Apple Watch Series 6 будут основаны на новой платформе S6, которая покажет «скачкообразный» рост производительности по сравнению с текущим чипом S5, используемым в Apple Watch Series 5. Также Куо уверяет, что новинка получит основную плату из жидкокристаллического полимера (LCP, liquid crystal polymer) и улучшенную защиту от влаги, которая позволит пользователям часов нырять на большую глубину.
Напомним, что актуальная версия Apple Watch Series 5 водонепроницаема на глубине до 50 метров по стандарту ISO 22810:2010, при этом производитель указывает, что их можно использовать при неглубоких погружениях (плавание в бассейне или море), но не следует применять при дайвинге, занятиях водными лыжами и другими видами спорта, предполагающими погружение на большую глубину или контакт с водой на большой скорости.
По другим данным, Apple Watch Series 6 также получит новый постоянно включенный экран (Always On) на основе MicroLED и полноценное отслеживание сна.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Добыча газа в Украине втрое меньше мирового уровняВчера, 18:29 - 545 4
5 способов узнать настоящий пробег б/у автомобиляВчера, 06:32 - 2740 3
Е-правами смогут воспользоваться лишь четверть водителей — ФедоровПозавчера, 15:49 - 3806 2
Мобильное приложение сможет предупредить сердечный приступВчера, 23:01 - 165 1
Европейцы назвали самый безопасный автомобиль, отобравший рекорд у VolvoВчера, 22:06 - 515 1
Квитанция на оплату коммунальных услуг изменится (образец)Вчера, 20:03 - 4373
Есть два сценария, - Милованов о курсе доллара в следующем годуВчера, 10:01 - 4366 1
5 способов узнать настоящий пробег б/у автомобиляВчера, 06:32 - 2740 3
Правила получения монетизированных субсидийВчера, 12:00 - 2642
Китайцы 8 лет обманывали AppleВчера, 09:01 - 2146
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 452
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 857 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 860
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 2171 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2423