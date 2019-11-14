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Apple Watch Series 6 получат улучшенную производительность и водозащиту (схема)

Apple Watch Series 6 получат улучшенную производительность и водозащиту (схема)

Азиатский аналитик Мин-Чи Куо рассказал первые подробности об умных часах следующего поколения Apple Watch 6.

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Патент компании продемонстрировал, что одна из будущих моделей может получить датчик Touch ID в экране и антенны в ремешке.

По данным аналитика, часы Apple Watch Series 6 будут основаны на новой платформе S6, которая покажет «скачкообразный» рост производительности по сравнению с текущим чипом S5, используемым в Apple Watch Series 5. Также Куо уверяет, что новинка получит основную плату из жидкокристаллического полимера (LCP, liquid crystal polymer) и улучшенную защиту от влаги, которая позволит пользователям часов нырять на большую глубину.

Напомним, что актуальная версия Apple Watch Series 5 водонепроницаема на глубине до 50 метров по стандарту ISO 22810:2010, при этом производитель указывает, что их можно использовать при неглубоких погружениях (плавание в бассейне или море), но не следует применять при дайвинге, занятиях водными лыжами и другими видами спорта, предполагающими погружение на большую глубину или контакт с водой на большой скорости.

По другим данным, Apple Watch Series 6 также получит новый постоянно включенный экран (Always On) на основе MicroLED и полноценное отслеживание сна.

По материалам ITC.ua
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