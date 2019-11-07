Apple разместила "зеленые" облигации на 2 миллиарда евро

Компания Apple разместила “зеленые” облигации в европейской валюте со сроком погашения 6 и 12 лет.

Об этом сообщает Financial Times.

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Отмечается, что доходы от облигаций компания использует на разработку более энергоэффективных продуктов для дальнейшей переработки, а также – на сокращение углеродных выбросов своих поставщиков.

Кроме этого, в Apple пообещали ежегодно публиковать отчет о том, как используются доходы от “зеленых” облигаций, а также об оценке сокращения выбросов.

Компания Sustainalytics, которая оценивает, как компании используют постоянное финансирование, заявила, что “зеленые” облигации Apple “надежны и прозрачны” и соответствуют отраслевым стандартам.