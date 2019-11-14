В Мининфраструктуры рассказали, какие аэропорты реконструируют

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В 2020 году Кабмин планирует начать реконструкцию аэропортов Днепр, Мукачево и Измаил.
Об этом на презентации планов Мининфраструктуры на ближайшие пять лет заявил глава ведомства Владислав Криклий.
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“Со следующего года начинаем реконструировать аэропорты Днепр, Мукачево, Измаил”, – заявил Криклий.
По словам Криклия, в концессию планируют передать аэропорты Херсон, Черновцы, Запорожье. Он добавил, что ситуацию по Львову изучают.
Министр подчеркнул, что цель правительства – повышение авиамобильности населения Украины с 5% до 15%.
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