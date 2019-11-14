В Мининфраструктуры рассказали, какие аэропорты реконструируют

В 2020 году Кабмин планирует начать реконструкцию аэропортов Днепр, Мукачево и Измаил.

Об этом на презентации планов Мининфраструктуры на ближайшие пять лет заявил глава ведомства Владислав Криклий.

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“Со следующего года начинаем реконструировать аэропорты Днепр, Мукачево, Измаил”, – заявил Криклий.

По словам Криклия, в концессию планируют передать аэропорты Херсон, Черновцы, Запорожье. Он добавил, что ситуацию по Львову изучают.

Министр подчеркнул, что цель правительства – повышение авиамобильности населения Украины с 5% до 15%.