0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 3 0

Пассажиропоток аэропорта Борисполь в октябре превысил результат за весь 2018 год

Пассажиропоток аэропорта Борисполь в октябре превысил результат за весь 2018 год

Аэропорт Борисполь с января по октябрь 2019 года обслужил 13 млн 69,3 тыс. пассажиров, что на 22,4% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

За весь 2018 год предприятие приняло и отправило 12 млн 603 тыс. пассажиров.

Международный пассажиропоток в аэропорту Борисполь за 10 месяцев 2019 года составил 12 млн 145,3 тыс. человек (+23,7%), внутренний — 924 тыс. человек (+8,3%).

Число рейсов за отчетный период выросло на 16,3% и составило 94 568. Из них 83 362 рейса были международными (+18,4%), 11 206 рейсов — внутренними (+2,6%).

В октябре 2019 года аэропорт Борисполь обслужил 1 млн 445,8 тыс. пассажиров, что на 22,3% больше, чем в октябре 2018 года.

1 млн 353 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами (+23,7%), 92,8 тыс. пассажиров — внутренними (+4,4%).

Лучшие кредитные карты для путешественников

Число рейсов в октябре 2019 года выросло на 17,6% до 10 147. Из них 9 021 рейс был международным (+20,1%), 1 126 — внутренними (+0,8%).

По материалам Avianews.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.