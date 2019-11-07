Пассажиропоток аэропорта Борисполь в октябре превысил результат за весь 2018 год

Аэропорт Борисполь с января по октябрь 2019 года обслужил 13 млн 69,3 тыс. пассажиров, что на 22,4% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

За весь 2018 год предприятие приняло и отправило 12 млн 603 тыс. пассажиров.

Международный пассажиропоток в аэропорту Борисполь за 10 месяцев 2019 года составил 12 млн 145,3 тыс. человек (+23,7%), внутренний — 924 тыс. человек (+8,3%).

Число рейсов за отчетный период выросло на 16,3% и составило 94 568. Из них 83 362 рейса были международными (+18,4%), 11 206 рейсов — внутренними (+2,6%).

В октябре 2019 года аэропорт Борисполь обслужил 1 млн 445,8 тыс. пассажиров, что на 22,3% больше, чем в октябре 2018 года.

1 млн 353 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами (+23,7%), 92,8 тыс. пассажиров — внутренними (+4,4%).

Число рейсов в октябре 2019 года выросло на 17,6% до 10 147. Из них 9 021 рейс был международным (+20,1%), 1 126 — внутренними (+0,8%).