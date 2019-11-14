Что покупают украинцы на AliExpress

Количество заказов украинцев с AliExpress с начала года выросло на 70%. Это вывело Украину на 2 место по темпам роста на маркетплейсе.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрпочты”.

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Укрпочта за три квартала 2019 года уже доставила из Китая более 20 млн отправлений, и большинство из них – это товары из интернет-магазинов.

Портрет заказчика. Чаще всего товары из Китая заказывают украинцы в возрасте 24-35 лет, более половины из которых совершают покупки товаров на AliExpress через смартфон.

Куда заказывают. Товары с AliExpress наибольшим спросом пользуются среди жителей Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей: 56% заказанных украинцами посылок из Китая Укрпочта доставила именно в эти регионы.

Самые популярные товарные категории:

телефоны и аксессуары;

электроника;

автотовары.

По данным Укрпочты, более 30% китайских отправлений – это товары стоимостью до 2 долларов.

В ноябре из-за распродажи объем отправлений растет более чем на 70% к размеру среднемесячного объема отправлений.