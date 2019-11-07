"Отвечал за выдачу воды": в НБУ прояснили детали громкого коррупционного скандала

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Сотрудники НБУ, задержанные при передаче взяток за помощь бизнесменам в получении разрешений на обмен валюты, не имели никакого отношения к Департаменту лицензирования.
Об этом сказал директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз, сообщает “НВ.Бизнес”. По его словам, работница, задержанная 7 ноября, являлась специалистом Юридического департамента.
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“Более того, она занимала декретную должность и с 15 ноября планировалось ее увольнение в связи с выходом на работу основной сотрудницы. По информации прокуратуры Киева, она “сама предложила свою помощь” финансовому учреждению. Мы ждем дополнительной информации от правоохранительных органов и только после этого сможем более подробно рассказать”, – сказал Бевз.
А сотрудник НБУ, задержанный 29 октября, по словам Бевза, работает финансовым контролером в Департаменте обеспечения деятельности НБУ и отвечает за выдачу воды и товаров со склада. Поэтому в НБУ не понимают, как этот человек оказался замешан в истории с лицензированием.
“Оба эти случая квалифицированы как “мошенничество”. То есть люди, не имеющие отношения к процессам лицензирования, по словам правоохранительных органов, самостоятельно предлагали свои “посреднические” услуги. Хочу подчеркнуть, что они не являются сотрудниками Департамента лицензирования и никогда ими не были. Более того, следует отметить, что ни я, ни Екатерина Рожкова не знакомы с ними лично, и узнали их имена и фамилии уже после задержания. … Параллельно с официальным расследованием мы начали собственное служебное расследование для того, чтобы понять, почему это произошло”, – сказал Бевз.
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