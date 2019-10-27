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В Минюсте планируют рассматривать сложные кейсы рейдерства за 24 часа

В Минюсте планируют рассматривать сложные кейсы рейдерства за 24 часа

Министерство юстиции Украины планирует внедрить возможность рассмотрения самых сложных рейдерских кейсов в течение 24 часов.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська во время встречи с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА).

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«Мы стремимся сделать так, чтобы работа Комиссии была прозрачной. С этой целью был полностью обновлен её состав. В ближайшее время также обновим состав лиц, осуществляющих обработку поданных жалоб. Процедура рассмотрения жалоб полностью изменится. Кроме того, уже до конца года планируем внедрить возможность рассмотрения наиболее сложных рейдерских кейсов в течение 24 часов», – отметил Малюська.

По его словам, антирейдерская комиссия является более быстрым и эффективным инструментом по сравнению с обычными судами, ведь она принимает решение в течение 30-45 дней, тогда как суды могут рассматривать дела годами.

По материалам УКРИНФОРМ
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