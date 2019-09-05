Как защитить жилье от рейдеров

Хотя власти еще несколько лет назад открыли госреестры, простые украинцы до сих пор не знают, как правильно защитить недвижимость от рейдерства. А ухо надо держать востро, ведь черные нотариусы и регистраторы совершенствуют схемы, и правоохранители не устают накрывать их с поличным. На днях СБУ в ходе спецоперации задержала семь человек, из них двух адвокатов и одного экс-руководителя органов юстиции Киева. Они незаконно завладели земучастками и недвижимостью на 1,5 млрд грн. “Сегодня” узнали, какие сервисы можно использовать для защиты своих прав на дома и квартиры.

Зачастую рейдерские захваты жилья происходят с использованием поддельных документов и электронных ключей доступа.

“Некий гражданин приходит к нотариусу, скажем, с поддельным решением суда. По закону нотариус не должен проверять легальность документов, а может просто удостовериться, что все оформлено правильно. После вносится изменение в реестр собственников”, — поясняет экономист Иван Никитченко.

Недвижимость можно “отжать” и путем изменения характеристик объекта.

“В документы вносится информация, что дом якобы разрушен или реконструирован, из-за чего меняются характеристики. После в реестр вносится новый объект недвижимости, старый удаляется или остается в реестре как дублер, и на новый объект уже есть новый собственник”, — уточняет Никитченко.

По его словам, незаконно завладеть имуществом можно и в случае наследственных дел, когда идет поиск родственников или они готовятся вступить в наследство:

“По поддельным документам можно сделать серию смены владельцев или организовать шлейф судебных споров, после чего квартира продается невнимательному гражданину”.

Добросовестные нотариусы сами перепроверяют информацию о недвижимости, но “свои” спецы в основном не задают вопросов.

“Есть случаи, когда нотариусы под предлогом утери или кражи е-ключей делают дубликаты, и тогда мошенники могут незаконно входить в реестры с целью изменения данных по недвижимости”, — говорит руководитель секретариата Совета предпринимателей при КМУ Андрей Забловский.

Эксперты рекомендуют украинцам отслеживать любой интерес посторонних касательно имущества. Как правило, под прицел черных брокеров и нотариусов попадают одинокие пенсионеры, инвалиды, сироты, многодетные семьи, алкоголики и т. д.

“Злоумышленники могут расспрашивать соседей, дворников, консьержей об определенных квартирах, пытаться завязать близкое знакомство с владельцами и даже выкрасть правоустанавливающие документы. Эти тревожные звоночки надо четко фиксировать и обращаться за помощью в полицию, к юристам, активистам”, — считает Никитченко.