Прокуратура разоблачила многомиллионную аферу с землей на Печерске

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Киевская местная прокуратура разоблачила мошенников, которые завладели земельным участком на Печерске, площадью 0,1 га стоимостью почти 15 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
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Досудебное расследование установило, что для реализации мошеннической схемы злоумышленники в конце лета 2017 года использовали поддельные правоустанавливающие документы на земельный участок, принадлежащий одному банковскому учреждению.
Один из злоумышленников зарегистрировал право собственности на этот объект недвижимости в свою пользу. Затем земельный участок был отчужден еще раз и разделен на две части.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, санкция которых предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
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