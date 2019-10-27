В немецком городе ввели абонплату за пользование общественным транспортом

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Впервые в Германии за фиксированную ежемесячную плату жители города Аугсбург получат доступ к автобусам, поездам, прокатным велосипедам и автомобилям в пределах города.
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Чиновники надеются, что это позволит убедить горожан пересесть с личных авто на общественный транспорт.
За фиксированную ежемесячную плату, которая начинается с 79 евро, жители города смогут получить полный доступ к ряду мобильных услуг. Помимо услуг общественного транспорта, Аугсбург предлагает прокат автомобилей и прокат велосипедов. Эта служба теперь объединяет предложения и централизует их по единой общенациональной ставке.
Схема Mobil-Flat начала работу 1 ноября 2019 года. Существует два пакета, каждый из которых предлагает неограниченное железнодорожное и автобусное путешествие по городу, а также прокат велосипедов на срок до 30 минут.
С меньшим пакетом услуги каршеринга, то есть совместного пользования автомобилем, ограничены 15 часами или 150 км в месяц, в то время как больший пакет увеличивает это время до 30 часов в месяц без ограничения пробега.
Город давно стремится привлечь больше людей к использованию общественного транспорта, в том числе планирует сделать все трамваи и автобусы в пределах Городской зоны бесплатными с 2020 года.
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