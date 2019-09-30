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Украинские заробитчане стали возвращаться из Германии в Польшу

Украинские заробитчане стали возвращаться из Германии в Польшу

С 1 марта 2020 года в Евросоюзе вступает в силу новый миграционный закон, согласно которому требования в отношении работников вне ЕС будут меньше. Новые правила будут действовать на протяжении 2,5 лет.

Об этом сообщает «Польское радио».

Польские агентства по трудоустройству начали открывать в Германии свои филиалы, чтобы вернуть украинцев, уехавших туда на заработки.

Ранее граждане стран, которые не входят в Евросоюз, могли работать в Германии, если имели высшее образование.

Справка Finance.ua

  • Заробитчане с начала года перевели в Украину 5,54 миллиарда долларов. Большинство этих переводов – из Польши, это более 1,9 миллиарда долларов.
  • Также по результатам опроса, проведенного Фондом поддержки мигрантов, показали, что трудовые мигранты в Польше хотят выше зарплату. Среди 855 опрошенных, более половины хотели бы зарабатывать 13-20 злотых за 1 час (82-126 грн).
По материалам Finance.UA
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