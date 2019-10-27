Правительство работает над упрощением выхода украинских компаний на европейские рынки

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Правительство работает над облегчением условий ведения бизнеса в Украине и упрощением выхода украинских компаний на европейские рынки.
Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в ходе сессии «Глобальные вызовы для украинских экспортеров».
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По его словам, количество украинских компаний, которые экспортируют в страны – члены ЕС, постоянно растет. По состоянию на 2018 год более 14 тысяч украинских компаний экспортировали в ЕС (на 4 тыс. больше, чем в 2014 г.).
Однако, по мнению вице-премьера, при условии сохранения нынешней структуры украинского экспорта его объем в ЕС уже в скором времени может достичь своего “потолка”.
“Учитывая то, что основная часть нашего экспорта – это аграрная продукция и сырье, мы уже сейчас видим, что темпы роста нашего экспорта постепенно тормозятся. Торговля с ЕС должна быть сбалансированной, и задача правительства заключается в том, чтобы найти эффективные инструменты для ее решения. Именно поэтому мы возлагаем большие надежды на подписание соглашения о «промышленном безвизе» – это должно дать новые возможности для украинского экспорта и расширить ассортимент экспортируемой продукции», – считает Дмитрий Кулеба.
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