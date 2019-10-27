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В центре столицы планируют повысить тарифы на парковку

В центре столицы планируют повысить тарифы на парковку

КГГА рассмотрит вопрос повышения тарифов на парковку в центре города. Это будет мотивировать водителей парковать автомобили подальше от центра, отмечают в КГГА.

Об этом рассказал заместитель директора КП “Киевтранспарксервис” Сергей Сокальчук, сообщает 44.ua.

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Также в КГГА сообщают, что в столице началась продажа электронных парковочных талонов. Купить абонементы можно через мобильное приложение Privat24. Для этого необходимо загрузить мобильное приложение Privat24 на смартфон, найти пункт меню “Транспорт”, далее – “Оплата парковки”, выбрать город, тип талона (на месяц или на квартал) и ввести номер автомобиля.

В Киеве действуют три парковочные зоны: центральная, околоцентральная и зона в спальных районах.

Цены на парковки в столице:

  • центральная зона – 10 гривен/час;
  • околоцентральная зона – 7 гривен/час;
  • зона в спальных районах: 5 гривен/час.

Карты для водителей

По материалам Finance.UA
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