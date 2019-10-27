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Как забрать автомобиль со штрафплощадки: в Киеве изменили правила

Как забрать автомобиль со штрафплощадки: в Киеве изменили правила

В Киеве изменили инструкции по возврату владельцу транспортного средства после его эвакуации на штрафплощадку.

Об этом сообщает КП «Киевтранспарксервис» в facebook.

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Алгоритм действий тот же, но оплата услуг теперь производится в другом месте.

В случае, если автомобиль увезли на штрафплощадку и владелец при этом не присутствовал, нужно:

  • позвонить на 102 и узнать, действительно ли машину эвакуировали;
  • обратиться в управление патрульной полиции на ул. Народного Ополчения, 9, где составят административное постановление за несоблюдение правил дорожного движения. Кроме этого, там надо взять копию акта об эвакуации.

Если же владелец автомобиля был на месте эвакуации, полиция на месте составит админпостановление за несоблюдение ПДД и обязана выдать копию акта об эвакуации.

Далее в обоих случаях следует:

  • явиться в Главное управление национальной полиции и заплатить за услуги эвакуатора и за хранение автомобиля на штрафплощадке;
  • оплатить штраф по постановлению можно в любом отделении банка, через платежный терминал или онлайн;
  • приехать со всеми оплаченными квитанциями на штрафплощадку и забрать свой автомобиль.

Отметим, что парковка в запрещенном месте обойдется владельцу автомобиля примерно в 2000 гривен.

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По материалам Finance.UA
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