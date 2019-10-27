Как забрать автомобиль со штрафплощадки: в Киеве изменили правила

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Киеве изменили инструкции по возврату владельцу транспортного средства после его эвакуации на штрафплощадку.
Об этом сообщает КП «Киевтранспарксервис» в facebook.
Читайте также: В Украине вырос спрос на новые коммерческие автомобили
Алгоритм действий тот же, но оплата услуг теперь производится в другом месте.
В случае, если автомобиль увезли на штрафплощадку и владелец при этом не присутствовал, нужно:
Если же владелец автомобиля был на месте эвакуации, полиция на месте составит админпостановление за несоблюдение ПДД и обязана выдать копию акта об эвакуации.
Далее в обоих случаях следует:
Отметим, что парковка в запрещенном месте обойдется владельцу автомобиля примерно в 2000 гривен.
Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появится Фонд национального богатстваВчера, 14:00 - 1450 12
Букмекеры оценили шансы гривны к доллару США в 2020 годуВчера, 09:01 - 19040 8
Платную кольцевую дорогу вокруг Киева будет строить китайская компанияВчера, 15:48 - 1698 7
"Укрбуд" не обанкротится, туда зашел новый инвестор - советник КличкоВчера, 12:15 - 1996 6
Зарплатные долги на предприятиях Укроборонпрома достигли 445 миллионовПозавчера, 16:51 - 405 4
Букмекеры оценили шансы гривны к доллару США в 2020 годуВчера, 09:01 - 19040 8
Сколько украинцев имеют сбережения на "черный день" (инфографика)Вчера, 11:01 - 2953
Президент подписал закон об упрощении таможенного оформления товаровВчера, 12:45 - 2860
"Укрбуд" не обанкротится, туда зашел новый инвестор - советник КличкоВчера, 12:15 - 1996 6
Межбанк: потребность в гривне у бизнеса растетВчера, 11:20 - 1760
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2080
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3095
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1924
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2853 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 3316