Выведение Nord Stream 2 из-под законодательства ЕС оспорят в суде - торгпред Украины

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Шаги Германии по выводу газопровода Nord Stream 2 из-под действия обновленной газовой директивы ЕС в случае принятия соответствующего решения будут обжалованы в суде ЕС.
Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка на брифинге.
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“По большому счету, инициатива Германии относительно Nord Stream 2 и газопроводов идет не совсем в том направлении, которое закладывала Европейская комиссия, поэтому я не думаю, что это будет очень одобрительно воспринято. И тоже надо понимать, что все равно речь идет об имплементации директивы. Европейская комиссия имеет довольно весомый голос в этом вопросе, и у нее есть достаточно четкая позиция, каким образом должен быть внедрен этот проект (Nord Stream 2 – ред.)”, – сказал Качка.
По его мнению, максимум, чего достигнет Германия, “таким, возможно, определенным саботажем”, – это долговременных судебных процедур, которые так же заблокируют Nord Stream 2, и он будет в ситуации “тотальной неуверенности”.
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