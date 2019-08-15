Финляндия разрешила строить Nord Stream 2

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Высший административный суд Финляндии разрешил российскому проекту “Северный поток-2” провести две трубы газопровода по территории экономической зоны страны.
Об этом сообщает Yle.
“Высший административный суд оставил в силе решение Регионального управления органов государственной власти Южной Финляндии, согласно которому российский проект Nord Stream 2 может провести две трубы газопровода по территории экономической зоны Финляндии”, – говорится в сообщении.
По трубам предполагается перекачка газа из России в центральную Европу. Из них по территории Финляндии будет проведено 374 километра.
Сообщается, что зарегистрированная в Польше экологическая организация Client Earth Prawnicy dla Ziemi подала апелляцию на решение Регионального управления органов государственной власти в административный суд Вааса, который, в свою очередь, отказался ее рассматривать. Причина отказа заключается в том, что суд подсчитал территориальную деятельность экологической организации, которая не распространяется на экономическую зону Финляндии.
Высший административный суд немедленно рассмотрел апелляцию. Согласно заключению суда, процедура оценки воздействия строительства газопровода на окружающую среду, которая касается экономической зоны Финляндии, была проведена в соответствии с международными соглашениями.
Ранее официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что из-за отсутствия разрешений от Дании строительство газопровода “Северный поток-2” может задержаться.
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