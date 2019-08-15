0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 150 0

Финляндия разрешила строить Nord Stream 2

Финляндия разрешила строить Nord Stream 2

Высший административный суд Финляндии разрешил российскому проекту “Северный поток-2” провести две трубы газопровода по территории экономической зоны страны.

Об этом сообщает Yle.

“Высший административный суд оставил в силе решение Регионального управления органов государственной власти Южной Финляндии, согласно которому российский проект Nord Stream 2 может провести две трубы газопровода по территории экономической зоны Финляндии”, – говорится в сообщении.

По трубам предполагается перекачка газа из России в центральную Европу. Из них по территории Финляндии будет проведено 374 километра.

Сообщается, что зарегистрированная в Польше экологическая организация Client Earth Prawnicy dla Ziemi подала апелляцию на решение Регионального управления органов государственной власти в административный суд Вааса, который, в свою очередь, отказался ее рассматривать. Причина отказа заключается в том, что суд подсчитал территориальную деятельность экологической организации, которая не распространяется на экономическую зону Финляндии.

Высший административный суд немедленно рассмотрел апелляцию. Согласно заключению суда, процедура оценки воздействия строительства газопровода на окружающую среду, которая касается экономической зоны Финляндии, была проведена в соответствии с международными соглашениями.

Ранее официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что из-за отсутствия разрешений от Дании строительство газопровода “Северный поток-2” может задержаться.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.