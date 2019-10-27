Стали известны компании - крупнейшие получатели возмещения НДС в октябре

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Компании “Нибулон”, “Сантрейд” и “Азовсталь” получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в октябре.
Об этом сообщает Государственная казначейская служба
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Пятерка компаний с самыми крупными суммами возмещения НДС:
Объем возмещения НДС в октябре составил 13,305 млрд гривен.
Наибольшие суммы возмещения были выплачены налогоплательщикам:
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