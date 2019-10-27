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Стали известны компании - крупнейшие получатели возмещения НДС в октябре

Стали известны компании - крупнейшие получатели возмещения НДС в октябре

Компании “Нибулон”, “Сантрейд” и “Азовсталь” получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в октябре.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба

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Пятерка компаний с самыми крупными суммами возмещения НДС:

  • “Нибулон” – 1 218,126 млн гривен;
  • “Сантрейд” – 834,564 млн гривен;
  • “Азовсталь” – 823,780 млн гривен;
  • ММК им. Ильича – 635,960 млн гривен;
  • “Полтавский ГОК” – 586,958 млн гривен.

Объем возмещения НДС в октябре составил 13,305 млрд гривен.

Наибольшие суммы возмещения были выплачены налогоплательщикам:

  • Киева – 11,280 млрд гривен;
  • Львовской области – 295,274 млн гривен;
  • Запорожской области – 241,139 млн гривен;
  • Харьковской области – 157,120 млн гривен.
По материалам Finance.UA
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