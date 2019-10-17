0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 130 0

Милованов назвал самые прибыльные госпредприятия

Милованов назвал самые прибыльные госпредприятия

Наиболее прибыльным предприятием за первые шесть месяцев 2019 года стал “Нафтогаз Украины”.

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов в Facebook.

Читайте также: Какие предприятия стали крупнейшими получателями НДС в сентябре

По словам министра, в дестяку государственных предприятий по уровню полученной чистой прибыли в І полугодии 2019 года вошли:

• АО “НАК “Нафтогаз Украины” – 24,26 млрд грн;
• ГП “Национальная энергетическая компания “Укрэнерго” – 1,76 млрд грн;
ПАО “Укргидроэнерго” – 1,19 млрд грн;
• ГП “НАЭК “Энергоатом” – 1,11 млрд грн;
• АО “Укрзализныця” – 1,07 млрд грн;
• ГП “Администрация морских портов Украины” – 853,6 млн грн;
• ГП “Международный аэропорт Борисполь” – 792,5 млн грн;
• АО “Укрпочта” – 475 млн грн;
• ГП “Укринтерэнерго” – 370,6 млн грн;
• ГП “Антонов” – 369,9 млн грн.

Полный перечень госкомпаний по уровню прибыли можно посмотреть на сайте министерства.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.