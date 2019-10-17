Милованов назвал самые прибыльные госпредприятия

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Наиболее прибыльным предприятием за первые шесть месяцев 2019 года стал “Нафтогаз Украины”.
Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов в Facebook.
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По словам министра, в дестяку государственных предприятий по уровню полученной чистой прибыли в І полугодии 2019 года вошли:
• АО “НАК “Нафтогаз Украины” – 24,26 млрд грн;
• ГП “Национальная энергетическая компания “Укрэнерго” – 1,76 млрд грн;
• ПАО “Укргидроэнерго” – 1,19 млрд грн;
• ГП “НАЭК “Энергоатом” – 1,11 млрд грн;
• АО “Укрзализныця” – 1,07 млрд грн;
• ГП “Администрация морских портов Украины” – 853,6 млн грн;
• ГП “Международный аэропорт Борисполь” – 792,5 млн грн;
• АО “Укрпочта” – 475 млн грн;
• ГП “Укринтерэнерго” – 370,6 млн грн;
• ГП “Антонов” – 369,9 млн грн.
Полный перечень госкомпаний по уровню прибыли можно посмотреть на сайте министерства.
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