Сколько субсидий в среднем получали украинцы в октябре

Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко заявил, что средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь составляет 539 гривен.



Об этом он сказал в ходе брифинга.

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“Начисление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, независимо от даты начала отопления домов, проходит с 15 октября. Уже сейчас мы начисляем эти виды пособия за октябрь. В среднем размер субсидии по Украине составил 539 грн, а льготы – 418 грн”, – сказал Музыченко.

Он подчеркнул, что теплая погода в Украине позволит сэкономить получателям льгот и субсидий.

“Начисление выплат все равно производится с 15 октября, а отопление включили позже – люди смогут сэкономить до 200 грн в месяц”, – пояснил чиновник.

В проекте бюджета на 2020 год на программу субсидий заложено около 47 млрд грн. По его словам, суммы хватит на всех, кому нужна государственная помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг.