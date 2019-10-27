Сколько субсидий в среднем получали украинцы в октябре

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко заявил, что средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь составляет 539 гривен.
Об этом он сказал в ходе брифинга.
Читайте также: Почему уменьшили финансирование субсидий на 2020 год – объяснение правительства
“Начисление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, независимо от даты начала отопления домов, проходит с 15 октября. Уже сейчас мы начисляем эти виды пособия за октябрь. В среднем размер субсидии по Украине составил 539 грн, а льготы – 418 грн”, – сказал Музыченко.
Он подчеркнул, что теплая погода в Украине позволит сэкономить получателям льгот и субсидий.
“Начисление выплат все равно производится с 15 октября, а отопление включили позже – люди смогут сэкономить до 200 грн в месяц”, – пояснил чиновник.
В проекте бюджета на 2020 год на программу субсидий заложено около 47 млрд грн. По его словам, суммы хватит на всех, кому нужна государственная помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Роттердам+" позволил сохранить стабильные тарифы на электроэнергию для населения, - КоткоВчера, 19:20 - 881 9
Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ до исторического максимума3 ч. назад - 605 6
В Roshen сообщили, на кого Порошенко переоформляет кондитерский бизнес5 ч. назад - 2312 6
Украина переходит на prepaid: в чем популярность конфиденциальных карт8 ч. назад - 2392 6
Льготники получат платежки за коммуналку с полной суммой5 ч. назад - 1159 5
Украина переходит на prepaid: в чем популярность конфиденциальных карт8 ч. назад - 2392 6
В Roshen сообщили, на кого Порошенко переоформляет кондитерский бизнес5 ч. назад - 2312 6
Сколько зарабатывают водители Uber4 ч. назад - 2135 3
Межбанк: крупные игроки сыграют "главную скрипку"7 ч. назад - 1188 1
Льготники получат платежки за коммуналку с полной суммой5 ч. назад - 1159 5
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)6 ч. назад - 137
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2108
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3159
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1952
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2895 1