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Почему уменьшили финансирование субсидий на 2020 год - разъяснение правительства

Почему уменьшили финансирование субсидий на 2020 год - разъяснение правительства

Уменьшение расходов на субсидии в 2020 году объясняется тем, что реальная сумма расходов по этой статье в текущем году уменьшилась по сравнению с предыдущими годами из-за роста уровня доходов населения.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время брифинга.

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“Если сравнивать январь 2019 года с январем 2020 года, то там происходит уменьшение объема средств. Но еще в апреле-мае этого года уже по итогам прошлого отопительного периода мы провели анализ реальной потребности в средствах на предоставление субсидий. И в этом году при 4 млн получателях жилищной субсидии, соответствующая сумма составляет чуть больше 47 млрд грн. Ровно такая ​​же сумма заложена на следующий год”, – отметил Музыченко.

При этом он отверг предостережения о том, что государство планирует уменьшить количество субсидиантов или размер субсидий, отметив, что в стране наблюдается устойчивая тенденция к росту уровня дохода граждан.

“Поэтому мы можем абсолютно четко сказать: средств на субсидии на следующий год заложено не меньше, чем в этом году, и на субсидии всем финансирования хватит”, – резюмировал замминистра.

По материалам УНН
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